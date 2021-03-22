Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Тоттенхэм» уверенно победил в Бирмингеме

22 Марта 2021, 00:23,

В отложенном матче 18-го тура Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм» и в равной борьбе почти ничего не создала у ворот противника. «Шпоры» же раскатали оборону бирмингемцев на 29-й минуте, и Лукас Моура вывел на пустые ворота Карлоса Винисиуса. В середине второго тайма Гарри Кейн явно подставился под фол в штрафной площади и спустя минуту с 11 метров переиграл голкипера.

«Тоттенхэм» победил со счетом 2:0 и вышел на шестое место. Зона Лиги чемпионов на расстоянии одной победы.

Протокол игры  
Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
    29' Винисиус Карлос (0:1)
    68' Кейн Гарри (0:2)
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти   74' Конса Эзри Мингс Тайрон Таргетт Мэтт Сансон Морган   66' (Баркли Росс (   66') Соарес Дуглас Макгинн Джон   81' Траоре Бертран   60' (Эль-Гази Анвар (   60') Уоткинс Олли Трезеге   79' (Дэвис Кинан (   79')
Запасные: Рамси Джакоб Эль-Мухамади Ахмед Энгельс Бьорн Тейлор Нил Хитон Том Накамба Марвелус
Льорис Уго Танганга Джафет Санчес Давинсон Родон Джо Регилон Серхио   57' (Дэвис Бен (   57') Н'Домбеле Тангай   81' (Сиссоко Мусса (   81') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Ло Чельсо Джовани   62'   66' (Бергвейн Стевен (   66') Лукас Моура Винисиус Карлос   83' Кейн Гарри
Запасные: Бэйл Гарет Скарлетт Дейн Девайн Алфи Дайер Эрик Алли Деле Харт Джо
21 марта. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Астон Вилла
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