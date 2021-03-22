«Тоттенхэм» уверенно победил в Бирмингеме

В отложенном матче 18-го тура Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм» и в равной борьбе почти ничего не создала у ворот противника. «Шпоры» же раскатали оборону бирмингемцев на 29-й минуте, и Лукас Моура вывел на пустые ворота Карлоса Винисиуса. В середине второго тайма Гарри Кейн явно подставился под фол в штрафной площади и спустя минуту с 11 метров переиграл голкипера.

«Тоттенхэм» победил со счетом 2:0 и вышел на шестое место. Зона Лиги чемпионов на расстоянии одной победы.