«Тоттенхэм» уверенно победил в Бирмингеме

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22 Марта 2021, 00:23,
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В отложенном матче 18-го тура Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм» и в равной борьбе почти ничего не создала у ворот противника. «Шпоры» же раскатали оборону бирмингемцев на 29-й минуте, и Лукас Моура вывел на пустые ворота Карлоса Винисиуса. В середине второго тайма Гарри Кейн явно подставился под фол в штрафной площади и спустя минуту с 11 метров переиграл голкипера.
«Тоттенхэм» победил со счетом 2:0 и вышел на шестое место. Зона Лиги чемпионов на расстоянии одной победы.
Протокол игры
|Астон Вилла
|0:2
|Тоттенхэм
|29' Винисиус Карлос (0:1)
|68' Кейн Гарри (0:2)
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • 74'Конса Эзри • Мингс Тайрон • Таргетт Мэтт • Сансон Морган 66' ( Баркли Росс ( 66') • Соарес Дуглас • Макгинн Джон • 81'Траоре Бертран 60' ( Эль-Гази Анвар ( 60') • Уоткинс Олли • Трезеге 79' ( Дэвис Кинан ( 79')
Запасные: Рамси Джакоб • Эль-Мухамади Ахмед • Энгельс Бьорн • Тейлор Нил • Хитон Том • Накамба Марвелус
Льорис Уго • Танганга Джафет • Санчес Давинсон • Родон Джо • Регилон Серхио 57' ( Дэвис Бен ( 57') • Н'Домбеле Тангай 81' ( Сиссоко Мусса ( 81') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Ло Чельсо Джовани 62' 66' ( Бергвейн Стевен ( 66') • Лукас Моура • Винисиус Карлос • 83'Кейн Гарри
Запасные: Бэйл Гарет • Скарлетт Дейн • Девайн Алфи • Дайер Эрик • Алли Деле • Харт Джо
21 марта. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Астон Вилла