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Ляказетт: «Даже после плохого первого тайма знали, что можем вернуться в игру»

22 Марта 2021, 00:01,

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт был уверен в том, что его команде по силам отыграть три гола у «Вест Хэма» (3:3).

- Мы были под давлением и знали, что будет важный матч. Нужно много работать, чтобы быть готовыми добиваться результата в конце сезона.  Это очень сложно, но нужно. Даже после плохого первого тайма мы знали, что можем вернуться в игру и забить больше, - заявил Ляказетт после матча в эфире Sky Sports.

«Канониры» пропустили три мяча подряд за 17 минут в середине первого тайма. Ляказетт внес весомый вклад в ничейный результат, забив в концовке каждой 45-минутки, правда, первый результативный удар в протоколе отмечен как автогол Томаша Соучека.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Александр Ляказетт
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