Ляказетт: «Даже после плохого первого тайма знали, что можем вернуться в игру»

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт был уверен в том, что его команде по силам отыграть три гола у «Вест Хэма» (3:3).

- Мы были под давлением и знали, что будет важный матч. Нужно много работать, чтобы быть готовыми добиваться результата в конце сезона. Это очень сложно, но нужно. Даже после плохого первого тайма мы знали, что можем вернуться в игру и забить больше, - заявил Ляказетт после матча в эфире Sky Sports.

«Канониры» пропустили три мяча подряд за 17 минут в середине первого тайма. Ляказетт внес весомый вклад в ничейный результат, забив в концовке каждой 45-минутки, правда, первый результативный удар в протоколе отмечен как автогол Томаша Соучека.