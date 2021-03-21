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Артета: «Из-за этого матча у меня будут кошмары»

21 Марта 2021, 21:11,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пожурил своих игроков после камбэка в матче с «Вест Хэмом» (3:3).

- Мне сложно объяснить случившееся. Мы знали, что нас ждет в этом матче, что «Вест Хэм» может осложнить жизнь любому сопернику. Первый гол был характерным для противника, но неприемлемы второй и третий мячи, а также момент в концовке, - заявил испанский специалист ВВС.

- Из-за этого матча у меня будут кошмары, потому что очень сложно будет бороться с вещами, что мы делали себе во вред, - добавил Артета.

Тренер «Арсенала» считает, что его команда могла сегодня забить 6-7 голов и победить.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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Комментарии (1)
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Oscar2
21 Марта 2021, 21:22

А из-за тебя, gавно, кошмары будут у многих фанов Арсенала. Когда же я тебя больше не увижу у кромки поля, gавно?((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

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