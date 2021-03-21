«Вест Хэм» громил «Арсенал», забив трижды за 16 минут, но упустил победу

«Вест Хэм» с «Арсеналом» подарили болельщикам настоящее шоу в матче чемпионата Англии. «Молотобойцы» трижды разорвали оборону противника всего за 16 минут первого тайма. Джесси Лингард красиво пробил с линии штрафной. Он же после быстрого розыгрыша стандарта создал момент для Джаррода Боуэна, а затем Томаш Соучек у штанги подправил полет мяча после удара Майкла Антонио.

«Канониры» не сдались и отыграли один мяч до перерыва, Александр Ляказетт с рикошетом от Соучека вколотил мяч под перекладину. После перерыва Крейг Доусон неудачно прерывал прострел - автогол, а точку поставил Ляказетт ударом головой - 3:3.

«Молотобойцы» пятые, их соперник - на девятом месте.