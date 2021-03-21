Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Вест Хэм» громил «Арсенал», забив трижды за 16 минут, но упустил победу

21 Марта 2021, 19:55,

«Вест Хэм» с «Арсеналом» подарили болельщикам настоящее шоу в матче чемпионата Англии. «Молотобойцы» трижды разорвали оборону противника всего за 16 минут первого тайма. Джесси Лингард красиво пробил с линии штрафной. Он же после быстрого розыгрыша стандарта создал момент для Джаррода Боуэна, а затем Томаш Соучек у штанги подправил полет мяча после удара Майкла Антонио.

«Канониры» не сдались и отыграли один мяч до перерыва, Александр Ляказетт с рикошетом от Соучека вколотил мяч под перекладину. После перерыва Крейг Доусон неудачно прерывал прострел - автогол, а точку поставил Ляказетт ударом головой - 3:3.

«Молотобойцы» пятые, их соперник - на девятом месте.

Протокол игры  
Вест Хэм 3:3 Арсенал
(1:0) Лингард Джесси 16'    
(2:0) Боуэн Джаррод 17'    
(3:0) Соучек Томаш 32'    
    38' Соучек Томаш (3:1)
    61' Доусон Крэйг (3:2)
    82' Ляказетт Александр (3:3)
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир   59' Доусон Крэйг Диоп Исса Крессуэлл Арон   89' Соучек Томаш Райс Деклан Боуэн Джаррод   74' (Ноубл Марк (   74') Лингард Джесси Бенрахма Саид   79' (Фредерикс Райан (   79') Антонио Майкл   88'
Запасные: Лансини Мануэль Джонсон Бен Тротт Натан Мартин Дэвид Бальбуэна Фабиан Одубеко Адемипо
Лено Бернд Чамберс Калум Луис Давид Мари Пабло Тирни Киран Парти Томас Джака Гранит   74' (Смит-Роу Эмил (   74') Обамеянг Пьер-Эмерик   81' (Мартинелли Габриэл (   81') Эдегор Мартин Сака Букайо   74' (Пепе Николя (   74') Ляказетт Александр   90'
Запасные: Эльнени Мохамед Райан Мэтт Холдинг Роб Себальос Дани Седрик Соареш Габриэль дос Сантос
21 марта. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Вест Хэм
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Комментарии (5)
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0
Tytus
21 Марта 2021, 20:25

Первые пол часа - худший Арсенал за все годы, что смотрю их. Без Эдегора сегодня вообще бы центральную линию не перешли. Ляка молодец. Обамеянга и Артету - нахер пинком под зад из команды. Джака и Парти - непонятно что. Мари еле ноги таскал, хотя я уже и не вспомню, когда играл. Ну и так далее. Наверно, можно ещё что-то сделать с этими ребятами - в принципе состав неплохой, явно не на десятое место, но для этого нужно однозначно убирать Артету. А Обамеянг пусть садится под красный зонтик Озила - ему в самый раз.

1
redwhite1959
21 Марта 2021, 20:23

Ещё давно Каспаров говорил: "Для того, чтобы побеждать, нельзя отдавать инициативу сопернику!" Игроки "Вест Хэма" - похоже - об этом не знали!(( Полчаса "душили" команду Артеты, не давали им выйти со своей половины поля, а после 3-0 отдали инициативу, прижались к своим воротам и стали надеяться только на контратаки. Конечно - в какой-то мере "Арсеналу" повезло - во-первых, в их составе есть Эдегор, все пасы которого либо предголевые, либо суперобостряющие, и, во-вторых, Антонио при счёте 3-2 "простил" гостей, с метра попав в штангу. Общий вывод по матчу - в обороне обе команды при сильном давлении соперника играют плохо!((

0
Gangsta City
21 Марта 2021, 20:23

Бенрахма вообще собирается что-то делать? Ничего про него не слышно-не видно

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0
snk6565
21 Марта 2021, 20:03

Молотки, я надеюсь, еще многим кровь попортят...Мойес - умелец ставить игру середнякам

1
779
21 Марта 2021, 20:00

Это АПЛ!!
Арсенал молодцы - и тени уныния после 0-3 не было.
Вест Хэму не везло, но и они пёрли до последней минуты.
Показательный матч.

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