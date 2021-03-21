«Вест Хэм» громил «Арсенал», забив трижды за 16 минут, но упустил победу

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21 Марта 2021, 19:55,
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«Вест Хэм» с «Арсеналом» подарили болельщикам настоящее шоу в матче чемпионата Англии. «Молотобойцы» трижды разорвали оборону противника всего за 16 минут первого тайма. Джесси Лингард красиво пробил с линии штрафной. Он же после быстрого розыгрыша стандарта создал момент для Джаррода Боуэна, а затем Томаш Соучек у штанги подправил полет мяча после удара Майкла Антонио.
«Канониры» не сдались и отыграли один мяч до перерыва, Александр Ляказетт с рикошетом от Соучека вколотил мяч под перекладину. После перерыва Крейг Доусон неудачно прерывал прострел - автогол, а точку поставил Ляказетт ударом головой - 3:3.
«Молотобойцы» пятые, их соперник - на девятом месте.
Протокол игры
|(1:0) Лингард Джесси 16'
|(2:0) Боуэн Джаррод 17'
|(3:0) Соучек Томаш 32'
|38' Соучек Томаш (3:1)
|61' Доусон Крэйг (3:2)
|82' Ляказетт Александр (3:3)
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • 59'Доусон Крэйг • Диоп Исса • Крессуэлл Арон • 89'Соучек Томаш • Райс Деклан • Боуэн Джаррод 74' ( Ноубл Марк ( 74') • Лингард Джесси • Бенрахма Саид 79' ( Фредерикс Райан ( 79') • Антонио Майкл 88'
Запасные: Лансини Мануэль • Джонсон Бен • Тротт Натан • Мартин Дэвид • Бальбуэна Фабиан • Одубеко Адемипо
Лено Бернд • Чамберс Калум • Луис Давид • Мари Пабло • Тирни Киран • Парти Томас • Джака Гранит 74' ( Смит-Роу Эмил ( 74') • Обамеянг Пьер-Эмерик 81' ( Мартинелли Габриэл ( 81') • Эдегор Мартин • Сака Букайо 74' ( Пепе Николя ( 74') • Ляказетт Александр 90'
Запасные: Эльнени Мохамед • Райан Мэтт • Холдинг Роб • Себальос Дани • Седрик Соареш • Габриэль дос Сантос
21 марта. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Вест Хэм
Первые пол часа - худший Арсенал за все годы, что смотрю их. Без Эдегора сегодня вообще бы центральную линию не перешли. Ляка молодец. Обамеянга и Артету - нахер пинком под зад из команды. Джака и Парти - непонятно что. Мари еле ноги таскал, хотя я уже и не вспомню, когда играл. Ну и так далее. Наверно, можно ещё что-то сделать с этими ребятами - в принципе состав неплохой, явно не на десятое место, но для этого нужно однозначно убирать Артету. А Обамеянг пусть садится под красный зонтик Озила - ему в самый раз.
Ещё давно Каспаров говорил: "Для того, чтобы побеждать, нельзя отдавать инициативу сопернику!" Игроки "Вест Хэма" - похоже - об этом не знали!(( Полчаса "душили" команду Артеты, не давали им выйти со своей половины поля, а после 3-0 отдали инициативу, прижались к своим воротам и стали надеяться только на контратаки. Конечно - в какой-то мере "Арсеналу" повезло - во-первых, в их составе есть Эдегор, все пасы которого либо предголевые, либо суперобостряющие, и, во-вторых, Антонио при счёте 3-2 "простил" гостей, с метра попав в штангу. Общий вывод по матчу - в обороне обе команды при сильном давлении соперника играют плохо!((
Бенрахма вообще собирается что-то делать? Ничего про него не слышно-не видно
Молотки, я надеюсь, еще многим кровь попортят...Мойес - умелец ставить игру середнякам
Это АПЛ!!
Арсенал молодцы - и тени уныния после 0-3 не было.
Вест Хэму не везло, но и они пёрли до последней минуты.
Показательный матч.