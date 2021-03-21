​Сульшер: «Если футболист хочет лёгкой жизни, ему не место в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу качеств, которые требуются для выступлений в клубе.

«Если футболист хочет лёгкой и комфортной жизни, ему не место в «Манчестер Юнайтед». Здесь футболист должен быть сильным морально, а также физически. Чтобы добиться успеха, нужно постоянно бросать вызов самому себе», - рассказал Сульшер в интервью клубной пресс-службе.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт кубковый четвертьфинал против «Лестера» на поле соперника. Игра стартует в восемь часов вечера по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.