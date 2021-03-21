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​Сульшер: «Если футболист хочет лёгкой жизни, ему не место в «Манчестер Юнайтед»

21 Марта 2021, 16:42,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу качеств, которые требуются для выступлений в клубе.

«Если футболист хочет лёгкой и комфортной жизни, ему не место в «Манчестер Юнайтед». Здесь футболист должен быть сильным морально, а также физически. Чтобы добиться успеха, нужно постоянно бросать вызов самому себе», - рассказал Сульшер в интервью клубной пресс-службе.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт кубковый четвертьфинал против «Лестера» на поле соперника. Игра стартует в восемь часов вечера по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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