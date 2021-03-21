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​Тирни: «Артета – футбольный гений»

21 Марта 2021, 16:36,

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни высказался по поводу главного тренера команды Микеля Артеты.

«Мы знаем, чего хочет Артета, и стараемся это реализовывать. Надеемся, что с каждой неделей мы становимся лучше и надеемся, что результаты это показывают. Не бывает мгновенного прогресса.

Наш тренер – гений. Футбольный гений. Вы можете видеть, что всем футболистам нравится работать под его руководством. Каждый день я учусь у Артеты, он показывает мне футбол в новом свете. Теперь я смотрю на игру по-другому. Я иначе смотрю на другие команды, на тактику. Это только потому, что Артета заставил меня так думать», - сказал Тирни Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Киран Тирни
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Комментарии (1)
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Underdog
21 Марта 2021, 16:53

Ну если он гений, а результатов нет, то значит у тренера плохие игроки.
Тирни самокритичен)))

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