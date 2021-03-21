​Тирни: «Артета – футбольный гений»

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни высказался по поводу главного тренера команды Микеля Артеты.

«Мы знаем, чего хочет Артета, и стараемся это реализовывать. Надеемся, что с каждой неделей мы становимся лучше и надеемся, что результаты это показывают. Не бывает мгновенного прогресса.

Наш тренер – гений. Футбольный гений. Вы можете видеть, что всем футболистам нравится работать под его руководством. Каждый день я учусь у Артеты, он показывает мне футбол в новом свете. Теперь я смотрю на игру по-другому. Я иначе смотрю на другие команды, на тактику. Это только потому, что Артета заставил меня так думать», - сказал Тирни Sky Sports.