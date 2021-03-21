​В «Барселоне» отрицают подписание Вейналдума

В воскресенье The Sunday Times сообщила о том, что хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум подписал предварительный контракт с «Барселоной». В каталонском клубе отрицают эту информацию, о чём посредством своей странички в Twitter сообщил журналист RAC1 Херард Ромеро.

Тридцатилетний Вейналдум может достаться «Барселоне» бесплатно, ведь летом он обретёт статус свободного агента. За «Ливерпуль» голландский хавбек выступает с лета 2016 года после перехода из «Ньюкасла». Всего за мерсисайдцев Вейналдум провёл двести двадцать шесть игр, в которых забил двадцать два гола и отдал шестнадцать голевых передач.