​Вейналдум согласовал контракт с «Барселоной»

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21 Марта 2021, 10:53,
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум переберётся в «Барселону» по окончании нынешнего сезона. Как сообщает The Sunday Times, голландский футболист уже согласовал условия контракта с каталонским клубом.
Вейналдум достанется «Барселоне» бесплатно, поскольку действующий его контракт с «Ливерпулем» истекает в конце сезона. Джорджиньо станет первым подписанием Жоана Лапорты после возвращения в президентское кресло «сине-гранатовых».
В нынешнем сезоне Джорджиньо Вейналдум провёл за «Ливерпуль» сорок матчей, в которых записал на свой счёт три забитых мяча.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Джорджиньо Вейналдум