​Вейналдум согласовал контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум переберётся в «Барселону» по окончании нынешнего сезона. Как сообщает The Sunday Times, голландский футболист уже согласовал условия контракта с каталонским клубом.

Вейналдум достанется «Барселоне» бесплатно, поскольку действующий его контракт с «Ливерпулем» истекает в конце сезона. Джорджиньо станет первым подписанием Жоана Лапорты после возвращения в президентское кресло «сине-гранатовых».

В нынешнем сезоне Джорджиньо Вейналдум провёл за «Ливерпуль» сорок матчей, в которых записал на свой счёт три забитых мяча.