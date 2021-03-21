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​Вейналдум согласовал контракт с «Барселоной»

21 Марта 2021, 10:53,

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум переберётся в «Барселону» по окончании нынешнего сезона. Как сообщает The Sunday Times, голландский футболист уже согласовал условия контракта с каталонским клубом.

Вейналдум достанется «Барселоне» бесплатно, поскольку действующий его контракт с «Ливерпулем» истекает в конце сезона. Джорджиньо станет первым подписанием Жоана Лапорты после возвращения в президентское кресло «сине-гранатовых».

В нынешнем сезоне Джорджиньо Вейналдум провёл за «Ливерпуль» сорок матчей, в которых записал на свой счёт три забитых мяча.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Джорджиньо Вейналдум
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