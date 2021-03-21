Гвардиола: «Мы умеем адаптироваться, это радует меня больше всего»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы в кубковой игре против «Эвертона» (2:0).

«Мы должны адаптироваться – каждая игра индивидуальна. «Лестер» может сыграть с четырьмя игроками в центре поля, а Дортмунд и «Лидс» будут играть иначе. Тренеры знают, что им нужно делать. Когда вы выигрываете так много игр, как мы за последние четыре месяца, это означает, что вы умеете адаптироваться. Это радует меня больше всего. Это не просто тактика, это ментальность – быть готовым к каждой игре.

То, что мы сделали, более чем замечательно. Это невероятно. Одно из величайших наших достижений вместе. Но мы ещё ничего не выиграли, поэтому будем сосредоточенными и посмотрим, как далеко мы продвинемся. В этот зимний период с матчами каждые три дня мы были невероятно преданными каждому соревнованию. У меня нет слов, чтобы выразить это», - цитирует Гвардиолу Goal.com.