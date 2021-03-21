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Сульшер подтвердил переговоры с Кавани

21 Марта 2021, 09:28,

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с нападающим Эдинсоном Кавани по поводу возможности пролонгации его контракта. Информацию подтвердил главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер.

«Мы говорим с Эдди. Кавани – топ-нападающий, и что бы он ни решил делать, давайте посмотрим. У нас с ним хороший диалог.

Нам нужен конкурентоспособный состав, и мы нуждаемся в футболисте на острие атаки, который будет забивать голы. Итак, давайте посмотрим», - приводит слова Сульшера Goal.com

В 25 матчах за «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани забил семь голов и сделал два результативных паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Уле Гуннар Сульшер
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