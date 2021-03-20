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​В Испании раскрыли секретный пункт трансфера Коутиньо в «Барселону»

20 Марта 2021, 23:30,

В начале 2018 года Филиппе Коутиньо перебрался из «Ливерпуля» в «Барселону». Спустя три года изданию AS стал известен секретный пункт, прописанный в рамках этого трансфера.

По данным источника, в сделку был включён пункт, согласно которому за переход любого другого игрока «Ливерпуля» до 2021 года «Барселона» должна была выплатить не только трансферную стоимость, но и 93 миллиона евро сверху.

В Испании считают, что этот пункт помешал «Барселоне» приобрести прошлым летом полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума.

В 90 матчах за «Барселону» Филиппе Коутиньо забил 23 гола и отдал 14 голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ливерпуль, Филиппе Коутиньо
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