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Бент: «Тактика Моуринью устарела»

20 Марта 2021, 16:09,

Экс-форвард лондонского «Тоттенхэма» Даррен Бент прокомментировал работу главного тренера команды Жозе Моуринью.

«Не могу назвать Жозе плохим наставником, но считаю, что его тактика устарела. Его пригласили в «Тоттенхэм», чтобы выигрывать трофеи. Однако после вылета команды из Лиги Европы, не думаю, что возможная победа в Кубке лиги удовлетворит руководство клуба», - цитирует Бента talkSPORT.

Напомним, что лондонский коллектив вылетел из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей загребскому «Динамо» (2:0, 0:3).

В чемпионате Англии «Тоттенхэм» занимает лишь восьмое место после 28 сыгранных туров.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Даррен Бент
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