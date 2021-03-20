Бент: «Тактика Моуринью устарела»

Экс-форвард лондонского «Тоттенхэма» Даррен Бент прокомментировал работу главного тренера команды Жозе Моуринью.

«Не могу назвать Жозе плохим наставником, но считаю, что его тактика устарела. Его пригласили в «Тоттенхэм», чтобы выигрывать трофеи. Однако после вылета команды из Лиги Европы, не думаю, что возможная победа в Кубке лиги удовлетворит руководство клуба», - цитирует Бента talkSPORT.

Напомним, что лондонский коллектив вылетел из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей загребскому «Динамо» (2:0, 0:3).

В чемпионате Англии «Тоттенхэм» занимает лишь восьмое место после 28 сыгранных туров.