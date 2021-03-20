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Байи отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

20 Марта 2021, 15:36,

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи недоволен своим положением в английском клубе, об этом информирует издание The Sun.

Ивуарийского футболиста не устраивает малое количество игровой практики. Из-за этого он отказался от подписания нового трудового соглашения с манкунианцами. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2022-го года.

26-летний защитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Вильярреала» летом 2016-го года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Байи провел восемь поединков, в которых получил две желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Эрик Байи
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