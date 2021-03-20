Итальянский топ-клуб может подписать Икарди или Агуэро

«Рома» задумалась над усилением атакующей линии в летнее трансферное окно, об этом рапортует La Repubblica. Руководство римского клуба планирует подписать высококлассного нападающего.

Согласно данным источника, в сфере интересов «волков» находятся два звездных голеадора. Речь идет о нападающем «ПСЖ» Мауро Икарди и форварде «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Стоит отметить, что аргентинца «Рома» может подписать бесплатно. Контракт Агуэро с «горожанами» истекает летом текущего года.

В нынешнем розыгрыше Серии А римский клуб занимает шестое место в турнирной таблице.