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Итальянский топ-клуб может подписать Икарди или Агуэро

20 Марта 2021, 14:24,

«Рома» задумалась над усилением атакующей линии в летнее трансферное окно, об этом рапортует La Repubblica. Руководство римского клуба планирует подписать высококлассного нападающего.

Согласно данным источника, в сфере интересов «волков» находятся два звездных голеадора. Речь идет о нападающем «ПСЖ» Мауро Икарди и форварде «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Стоит отметить, что аргентинца «Рома» может подписать бесплатно. Контракт Агуэро с «горожанами» истекает летом текущего года.

В нынешнем розыгрыше Серии А римский клуб занимает шестое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Серхио Агуэро, Мауро Икарди, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Super fanat
20 Марта 2021, 15:33

Вряд ли Агуэро туда пойдёт, он может и Барселону сходу усилить. Лучше, чем Браутвейт и Гризманн, а может, и вместе взятые. Плюс Месси помог бы удержать, идеальный вариант! А Икарди играет слишком круто для Ромы... Будем смотреть правде в глаза, Джеко для неё был феноменом. Им надо прицеливаться на звёздных пенсионеров, а не на игроков в самом расцвете сил.

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