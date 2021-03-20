Итальянский топ-клуб может подписать Икарди или Агуэро

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20 Марта 2021, 14:24,
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«Рома» задумалась над усилением атакующей линии в летнее трансферное окно, об этом рапортует La Repubblica. Руководство римского клуба планирует подписать высококлассного нападающего.
Согласно данным источника, в сфере интересов «волков» находятся два звездных голеадора. Речь идет о нападающем «ПСЖ» Мауро Икарди и форварде «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Стоит отметить, что аргентинца «Рома» может подписать бесплатно. Контракт Агуэро с «горожанами» истекает летом текущего года.
В нынешнем розыгрыше Серии А римский клуб занимает шестое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Серхио Агуэро, Мауро Икарди, Трансферы футбола - лето 2021
Вряд ли Агуэро туда пойдёт, он может и Барселону сходу усилить. Лучше, чем Браутвейт и Гризманн, а может, и вместе взятые. Плюс Месси помог бы удержать, идеальный вариант! А Икарди играет слишком круто для Ромы... Будем смотреть правде в глаза, Джеко для неё был феноменом. Им надо прицеливаться на звёздных пенсионеров, а не на игроков в самом расцвете сил.