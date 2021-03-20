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«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля»

20 Марта 2021, 11:18,

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта попал в сферу интересов одного из топ-клубов испанского чемпионата. Об этом рапортует Todo Fichajes.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в подписании контракта с 26-летним хавбеком проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб собирается подписать гвинейского футболиста в летнее трансферное окно.

Кейта перешел в «Ливерпуль» из «РБ Лейпцига» летом 2018-го года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2023-го года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Наби провел десять матчей и получил желтую карточку.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Наби Кейта
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Комментарии (1)
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1
Марченко Максим
20 Марта 2021, 11:43

Зачем спрашивается? Он толком и в Ливере не играет ,изредко на замену выходит и тут на тебе ,пригодился для Реала )) Нее,ну если он 1/4 финала ЛЧ забьёт Реалу ,то надо брать конечно(сарказм) ,)))

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