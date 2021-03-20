«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта попал в сферу интересов одного из топ-клубов испанского чемпионата. Об этом рапортует Todo Fichajes.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в подписании контракта с 26-летним хавбеком проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб собирается подписать гвинейского футболиста в летнее трансферное окно.

Кейта перешел в «Ливерпуль» из «РБ Лейпцига» летом 2018-го года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2023-го года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Наби провел десять матчей и получил желтую карточку.