«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля»

|
20 Марта 2021, 11:18,
|
|
Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта попал в сферу интересов одного из топ-клубов испанского чемпионата. Об этом рапортует Todo Fichajes.
Согласно сведениям источника, заинтересованность в подписании контракта с 26-летним хавбеком проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб собирается подписать гвинейского футболиста в летнее трансферное окно.
Кейта перешел в «Ливерпуль» из «РБ Лейпцига» летом 2018-го года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2023-го года.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги Наби провел десять матчей и получил желтую карточку.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Наби Кейта
Зачем спрашивается? Он толком и в Ливере не играет ,изредко на замену выходит и тут на тебе ,пригодился для Реала )) Нее,ну если он 1/4 финала ЛЧ забьёт Реалу ,то надо брать конечно(сарказм) ,)))