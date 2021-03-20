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«Тоттенхэм» назвал условие отставки Моуринью

20 Марта 2021, 11:12,

Лондонский «Тоттенхэм» рассмотрит вариант с отставкой главного тренера Жозе Моуринью, если специалист не выполнит одно условие. Об этом информирует Daily Mail.

Источник сообщает, что руководство «шпор» уволит португальского наставника в том случае, если команда по итогам текущего сезона не попадет в четверку лучших в английской Премьер-лиге.

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает лишь восьмую позицию в турнирной таблице. Отставание от идущего четвертым «Челси» составляет шесть очков.

Моуринью занял пост главного тренера лондонского коллектива в ноябре 2019-го года. Контракт португальца рассчитан до окончания сезона-2022/2023.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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