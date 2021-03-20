«Наполи» хочет подписать защитника «Ливерпуля»

Греческий защитник Константинос Цимикас, правами на которого владеет «Ливерпуль», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе чемпионата Италии.

Согласно данным Corriere Dello Sport, подписать 24-летнего исполнителя собирается «Наполи». Руководство партенопейцев планирует сделать предложение по игроку в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Константинос принял участие лишь в шести поединках, не отметившись голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает Цимикаса в восемь миллионов евро.

В текущем розыгрыше Серии А неаполитанцы набрали 50 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.