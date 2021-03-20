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«Наполи» хочет подписать защитника «Ливерпуля»

20 Марта 2021, 09:37,

Греческий защитник Константинос Цимикас, правами на которого владеет «Ливерпуль», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе чемпионата Италии.

Согласно данным Corriere Dello Sport, подписать 24-летнего исполнителя собирается «Наполи». Руководство партенопейцев планирует сделать предложение по игроку в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Константинос принял участие лишь в шести поединках, не отметившись голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает Цимикаса в восемь миллионов евро.

В текущем розыгрыше Серии А неаполитанцы набрали 50 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Константинос Цимикас
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