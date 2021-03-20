«Наполи» хочет подписать защитника «Ливерпуля»

|
20 Марта 2021, 09:37,
|
|
Греческий защитник Константинос Цимикас, правами на которого владеет «Ливерпуль», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе чемпионата Италии.
Согласно данным Corriere Dello Sport, подписать 24-летнего исполнителя собирается «Наполи». Руководство партенопейцев планирует сделать предложение по игроку в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Константинос принял участие лишь в шести поединках, не отметившись голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает Цимикаса в восемь миллионов евро.
В текущем розыгрыше Серии А неаполитанцы набрали 50 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Константинос Цимикас