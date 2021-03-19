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«Ливерпуль» готовит 40 млн евро на трансфер защитника «Интера»

19 Марта 2021, 13:04,

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге, об этом информирует Gazzetta dello Sport.

Источник сообщает, что в подписании 21-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Руководство мерсисайдцев готово выделить на покупку Бастони 40 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Алессандро со стороны каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити».

Защитник провел 24 матча в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Бастони отдал три результативные передачи и получил четыре желтые карточки. Его контракт с «нерадзурри» рассчитан до 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Алессандро Бастони
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