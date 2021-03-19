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«Челси» предложит новый контракт Силве

19 Марта 2021, 11:35,

Опытный бразильский защитник Тьяго Силва может задержаться в лондонском «Челси», об этом посредством «Твиттера» сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, руководство английского клуба собирается подписать новый трудовой договор с 36-летним исполнителем. Официально о сделке может быть объявлено уже в ближайшие дни.

Напомним, что Тьяго перешел в стан «пенсионеров» из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Стороны подписали соглашение до лета 2021-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии защитник сыграл 17 поединков, забил два гола и получил три желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Тьяго Силва
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