«Челси» предложит новый контракт Силве

Опытный бразильский защитник Тьяго Силва может задержаться в лондонском «Челси», об этом посредством «Твиттера» сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, руководство английского клуба собирается подписать новый трудовой договор с 36-летним исполнителем. Официально о сделке может быть объявлено уже в ближайшие дни.

Напомним, что Тьяго перешел в стан «пенсионеров» из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Стороны подписали соглашение до лета 2021-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии защитник сыграл 17 поединков, забил два гола и получил три желтые карточки.