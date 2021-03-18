Клопп знает, что случится после ухода из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о будущем. Немецкого специалиста прочат в преемники Йоахиму Лёву в сборную Германии или просто отправляют в отставку из-за затяжной черной серии команды.

- Творческий отпуск обязательно будет. Если мы больше не выиграем ни одного матча в Премьер-лиге, я уйду на году, никаких «но» или «если», - заявил Клопп Sport Bild.

- Я договорился с семьей и даже, вероятно, со своим личным доктором заодно, что одно будет точно: когда завершится этап работы в «Ливерпуле», определенно будет годичный отпуск. Без разницы, кто будет звонить и предлагать работу - один год отпуска, - добавил Клопп.