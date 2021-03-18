​Болт: «Сульшер чересчур хороший, он должен измениться»

Известный спортсмен Усэйн Болт, являющийся фанатом «Манчестер Юнайтед», высказался по поводу главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

«Сможет ли Сульшер привести «МЮ» к трофеям? Если он изменится. Он чересчур хороший. Он никогда не говорит ничего плохого о футболистах, даже если они не сыграли хорошо. Это единственный момент.

Если Сульшер изменится и начнёт оказывать давление на игроков, ругая их, когда они действительно не выкладывались на полную, то он должен остаться», - поделился Болт своим мнением для CNN.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.