​«Манчестер Сити» - фаворит в борьбе за Грилиша

«Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Как сообщает Daily Mail, «горожане» являются одним из немногих клубов, которые могут себе позволить приобрести двадцатипятилетнего Грилиша за 100 миллионов фунтов (116 миллионов евро). Именно столько хочет выручить «Астон Вилла» за своего капитана.

Отмечается, что Грилиш хочет выступать под руководством Хосепа Гвардиолы, и «Астон Вилла» не станет препятствовать уходу игрока летом при поступлении хорошего предложения.

Напомним, в сентябре Грилиш продлил контракт с «Астон Виллой». Тогда подписать игрока хотел «Манчестер Юнайтед».