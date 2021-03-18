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​Абрамович пообещал Тухелю Холанна при одном условии

18 Марта 2021, 14:46,

Владелец «Челси» Роман Абрамович пообещал главному тренеру команды Томасу Тухелю подписать Эрлинга Холанна при условии выхода команды в Лигу чемпионов на следующий сезон. Об этом в газете Mundo Deportivo написал журналист Хавьер Бош.

В материале, на который ссылается Sport Withless, отмечается, что серьёзное желание заполучить Холанна летом также имеет президент «Реала» Флорентино Перес.

«Боруссия» якобы готова продать Холанна по завершению нынешнего сезона, но предложение должно быть серьёзным. Речь идёт о 150 миллионах евро.

Двадцатилетний Эрлинг Холанн забил 31 гол в тридцати матчах этого сезона.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Боруссия Дортмунд, Томас Тухель, Эрлинг Холанн, Роман Абрамович
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