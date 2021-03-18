Эль-Ненни хочет продлить контракт с «Арсеналом»

Египетский хавбек Мохамед Эль-Ненни ответил на вопрос о возможной пролонгации сотрудничества с лондонским «Арсеналом».

«Я бы хотел продлить контракт. Буду всегда предан «Арсеналу». Если руководство сделает мне предложение, то я с радостью поставлю подпись», - передает слова 28-летнего полузащитника портал Goal.com.

Напомним, что Эль-Ненни перешел в лондонский клуб из «Базеля» зимой 2016-го года. Его трудовое соглашение с англичанами рассчитано до лета 2022-го года.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Мохамед провел 16 поединков, в которых получил две желтые карточки.