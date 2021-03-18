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Эль-Ненни хочет продлить контракт с «Арсеналом»

18 Марта 2021, 09:58,

Египетский хавбек Мохамед Эль-Ненни ответил на вопрос о возможной пролонгации сотрудничества с лондонским «Арсеналом».

«Я бы хотел продлить контракт. Буду всегда предан «Арсеналу». Если руководство сделает мне предложение, то я с радостью поставлю подпись», - передает слова 28-летнего полузащитника портал Goal.com.

Напомним, что Эль-Ненни перешел в лондонский клуб из «Базеля» зимой 2016-го года. Его трудовое соглашение с англичанами рассчитано до лета 2022-го года.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Мохамед провел 16 поединков, в которых получил две желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Мохаммед Эль-Ненни
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