«Челси» намерен побороться за Агуэро

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18 Марта 2021, 09:05,
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в другом английском топ-клубе, об этом информирует Daily Mail.
Согласно данным источника, заинтересованность в трансфере 32-летнего аргентинского нападающего проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» рассчитывают заполучить Агуэро бесплатно, поскольку его контракт с «горожанами» истекает по окончании нынешнего сезона.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Серхио со стороны каталонской «Барселоны». Стороны якобы уже договорились о подписании контракта.
Аргентинец защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2011-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Манчестер Сити, Серхио Агуэро