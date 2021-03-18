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«Челси» намерен побороться за Агуэро

18 Марта 2021, 09:05,

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в другом английском топ-клубе, об этом информирует Daily Mail.

Согласно данным источника, заинтересованность в трансфере 32-летнего аргентинского нападающего проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» рассчитывают заполучить Агуэро бесплатно, поскольку его контракт с «горожанами» истекает по окончании нынешнего сезона.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Серхио со стороны каталонской «Барселоны». Стороны якобы уже договорились о подписании контракта.

Аргентинец защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2011-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Манчестер Сити, Серхио Агуэро
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