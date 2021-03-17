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Игроки «Ливерпуля» недовольны новой базой, 60 млн евро могут быть выброшены на ветер

17 Марта 2021, 20:38,

Четыре месяца назад «Ливерпуль» переехал из «Мелвуда» на новую тренировочную базу, которая обошлась клубу в 60 млн евро. Тем не менее, футболисты до сих пор не могут привыкнуть к новым условиям в Киркби. Некоторые игроки выражают пожелания вернуться в старый тренировочный комплекс.

Одной из главных причин - новая база построена в местности, где часто бывает очень ветрено. К тому же так совпало, что с момента переезда «красных» резко ухудшились результаты команды, 7 поражений в 13 последних матчах Премьер-лиги, из-за чего «Ливерпуль» рискует остаться без Лиги чемпионов следующего сезона, сообщает the Sun.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль
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