​Сульшер: «Иногда трофеи больше относятся к эго тренеров и клубов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу трофеев.

«Я нахожусь здесь два с половиной года. Как только я пришёл, то почувствовал, что нам нужно провести большую реконструкцию. По позиции в чемпионате вы видите, есть ли какой-либо прогресс. Для меня место в чемпионате является чем-то вроде хлеба с маслом всего сезона – по положению вы видите, насколько вы способны справляться с взлётами и падениями.

Кубковый турнир может принести вам трофей, но иногда это больше относится к эго тренеров и клубов, желающих наконец что-то выиграть. Но нам нужно видеть прогресс, и если мы будем двигаться в этом направлении, трофеи вернутся в клуб. Иногда кубковые трофеи могут скрыть тот факт, что у команды ещё есть проблемы», - цитирует Сульшера Goal.com.