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​Де Бур: «Ван де Бек рассчитывал на большее, переходя в «Манчестер Юнайтед»

17 Марта 2021, 16:48,

Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур дал комментарий по поводу ситуации Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед».

«Это неправда, что ван де Бек просил «Манчестер Юнайтед» отпустить его. Его агент говорил мне, что он недоволен отсутствием игрового времени. Донни только дважды попадал в стартовый состав – это не то, на что он надеялся, когда переходил в «Манчестер Юнайтед».

Конечно, ван де Бек хочет играть в каждом матче, но он вовсе не паникует. Он чувствует себя любимым в «МЮ». В конце сезона он должен спросить тебя, сможет ли он добиться успеха в этом клубе или нет. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Может, он останется в «МЮ», а может, ему будет интересен переход в другой клуб», - сказал де Бур talkSPORT.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Сборная Голландии, Франк Де Бур, Донни ван де Бек
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