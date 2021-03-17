​«Они мне не пасуют»: Агуэро пожаловался на одноклубников

Во вторник «Манчестер Сити» повторно обыграл гладбахскую «Боруссию» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов. Форвард «горожан» Серхио Агуэро провёл на поле примерно четверть часа, но ничем не запомнился.

Как сообщает Mirror, после игры Агуэро пожаловался на своих одноклубников одному из членов штаба «Манчестер Сити». Серхио сказал на испанском языке: «Они мне не пасуют».

Жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдёт в ближайшую пятницу, девятнадцатого числа. В этот день будет составлена сетка и на полуфиналы, то есть будет понятно, кто на кого выходит.

В четырнадцати матчах этого сезона Серхио Агуэро забил трижды.