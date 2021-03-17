​Клопп: «Финишировать в топ-4 АПЛ практически невозможно»

|
17 Марта 2021, 14:49,
|
|
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил турнирное положение своей команды. Мерсисайдцы располагаются на шестой строчке, отставая от четвёртого «Челси» на пять зачётных баллов.
«Мне нравится быть оптимистом, но квалифицироваться в Лигу чемпионов через чемпионат практически невозможно.
В «Тоттенхэме» снова играет Гарет Бэйл, и они тоже в гонке. «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» находятся очень далеко, а «Челси» набрал обороты. Мы знаем, что финишировать в топ-4 будет очень сложно», - сказал Клопп SportBild.
Следующий матч «Ливерпуль» проведёт четвёртого апреля против лондонского «Арсенала».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп