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​Клопп: «Финишировать в топ-4 АПЛ практически невозможно»

17 Марта 2021, 14:49,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил турнирное положение своей команды. Мерсисайдцы располагаются на шестой строчке, отставая от четвёртого «Челси» на пять зачётных баллов.

«Мне нравится быть оптимистом, но квалифицироваться в Лигу чемпионов через чемпионат практически невозможно.

В «Тоттенхэме» снова играет Гарет Бэйл, и они тоже в гонке. «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» находятся очень далеко, а «Челси» набрал обороты. Мы знаем, что финишировать в топ-4 будет очень сложно», - сказал Клопп SportBild.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт четвёртого апреля против лондонского «Арсенала».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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