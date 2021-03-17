​Клопп: «Финишировать в топ-4 АПЛ практически невозможно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил турнирное положение своей команды. Мерсисайдцы располагаются на шестой строчке, отставая от четвёртого «Челси» на пять зачётных баллов.

«Мне нравится быть оптимистом, но квалифицироваться в Лигу чемпионов через чемпионат практически невозможно.

В «Тоттенхэме» снова играет Гарет Бэйл, и они тоже в гонке. «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» находятся очень далеко, а «Челси» набрал обороты. Мы знаем, что финишировать в топ-4 будет очень сложно», - сказал Клопп SportBild.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт четвёртого апреля против лондонского «Арсенала».