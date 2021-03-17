Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Гвардиола объяснил одну из своих тактических опций

17 Марта 2021, 14:32,

Одна из тактических опций Хосепа Гвардиолы – смещение флангового защитника в центр поля. Испанский тренер в эфире BT Sport объяснил, почему использует этот ход.

«Это пошло из Германии. Там соперники убивают тебя в контратаке, если твои защитники располагаются слишком широко.

В «Барселоне» мы много контролировали мяч, имея невероятных игроков в составе. Соперникам нужно было три пистолета и сто патронов, чтобы отобрать у нас мяч. В Германии всё было иначе. В центре поля нам нужно было иметь как можно больше игроков – четыре, пять или шесть – чтобы лучше контролировать мяч через короткий пас.

В Англии мы делали это с Фабианом Делфом, когда набрали невероятные 100 очков, мы делали это с Алексом Зинченко, а теперь делаем это с Жоау Канселу. Но не каждый защитник способен так действовать. Менди, например, это тот парень, который должен играть на фланге.

Концепция заключается в том, что мы обороняемся за счёт контроля мяча. Нужно как можно больше держать мяч и включать агрессию, когда мяча нет. Чтобы создавать моменты, нужно больше игроков в центре поля», - сказал Гвардиола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола