​Гвардиола объяснил одну из своих тактических опций

Одна из тактических опций Хосепа Гвардиолы – смещение флангового защитника в центр поля. Испанский тренер в эфире BT Sport объяснил, почему использует этот ход.

«Это пошло из Германии. Там соперники убивают тебя в контратаке, если твои защитники располагаются слишком широко.

В «Барселоне» мы много контролировали мяч, имея невероятных игроков в составе. Соперникам нужно было три пистолета и сто патронов, чтобы отобрать у нас мяч. В Германии всё было иначе. В центре поля нам нужно было иметь как можно больше игроков – четыре, пять или шесть – чтобы лучше контролировать мяч через короткий пас.

В Англии мы делали это с Фабианом Делфом, когда набрали невероятные 100 очков, мы делали это с Алексом Зинченко, а теперь делаем это с Жоау Канселу. Но не каждый защитник способен так действовать. Менди, например, это тот парень, который должен играть на фланге.

Концепция заключается в том, что мы обороняемся за счёт контроля мяча. Нужно как можно больше держать мяч и включать агрессию, когда мяча нет. Чтобы создавать моменты, нужно больше игроков в центре поля», - сказал Гвардиола.