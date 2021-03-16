Каррагер не верит в «Ливерпуль»

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер не верит в то, что нынешний состав «красных» сможет пробиться в топ-4 команд Премьер-лиги, которые получат право сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона.

- Этот сезон какой-то ненормальный, ведь и другие команды не похожи на себя. В данный момент я все еще считаю, что «Ливерпуль» не попадет с четверку лучших. Ему нужно сделать так, чтобы команды вроде «Лестера» и «Челси» начали нервничать, да и самим набирать очки. Есть 4-5 матчей, чтобы выйти на позицию для того, чтобы иметь шанс воспользоваться ошибками конкурентов, - заявил Каррагер Goal.

После 29 сыгранных матчей «Ливерпуль» идет на шестом месте. У четвертого «Челси» на пять очков больше, у третьего «Лестера» - на 10, у второго «МЮ» - на 11.