​Гвардиола: «Пока это худший «Манчестер Сити» под моим руководством»

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16 Марта 2021, 17:18,
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Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, какое место занимает нынешний «Манчестер Сити», если сравнить его команду с предыдущими сезонами.
«Пока это худший «Манчестер Сити» под моим руководством. Потому что предыдущие команды выиграли много, а сегодняшняя команда пока не выиграла ничего.
Мы ждём результатов, титулов, которые мы сможем завоевать. Предыдущий «Манчестер Сити» завоёвывал трофеи, а нынешнему ещё нужно доказывать», - рассказал Гвардиола на пресс-конференции.
Во вторник «Манчестер Сити» проведёт ответный матч Лиги чемпионов против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола