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​Гвардиола: «Пока это худший «Манчестер Сити» под моим руководством»

16 Марта 2021, 17:18,

Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, какое место занимает нынешний «Манчестер Сити», если сравнить его команду с предыдущими сезонами.

«Пока это худший «Манчестер Сити» под моим руководством. Потому что предыдущие команды выиграли много, а сегодняшняя команда пока не выиграла ничего.

Мы ждём результатов, титулов, которые мы сможем завоевать. Предыдущий «Манчестер Сити» завоёвывал трофеи, а нынешнему ещё нужно доказывать», - рассказал Гвардиола на пресс-конференции.

Во вторник «Манчестер Сити» проведёт ответный матч Лиги чемпионов против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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