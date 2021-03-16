​Гвардиола: «Пока это худший «Манчестер Сити» под моим руководством»

Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, какое место занимает нынешний «Манчестер Сити», если сравнить его команду с предыдущими сезонами.

«Пока это худший «Манчестер Сити» под моим руководством. Потому что предыдущие команды выиграли много, а сегодняшняя команда пока не выиграла ничего.

Мы ждём результатов, титулов, которые мы сможем завоевать. Предыдущий «Манчестер Сити» завоёвывал трофеи, а нынешнему ещё нужно доказывать», - рассказал Гвардиола на пресс-конференции.

Во вторник «Манчестер Сити» проведёт ответный матч Лиги чемпионов против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.