Агент: «Клопп намерен отработать контракт с «Ливерпулем»

Футбольный агент Марк Косицке, представляющий интересы наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, ответил на вопрос о возможном уходе немецкого специалиста с поста главного тренера мерсисайдцев.

«Работа Клоппа в «Ливерпуле» еще не закончена. У него действующий контракт на три года. Юрген намерен полностью отработать свой договор», - приводит слова агента Sport1.

Клопп занимает пост рулевого команды с 2015-го года. Под его руководством «Ливерпуль» становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне АПЛ мерсисайдцы показывают неудовлетворительные результаты. Команда занимает лишь шестое место после 29 туров.