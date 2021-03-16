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Агент: «Клопп намерен отработать контракт с «Ливерпулем»

16 Марта 2021, 13:54,

Футбольный агент Марк Косицке, представляющий интересы наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, ответил на вопрос о возможном уходе немецкого специалиста с поста главного тренера мерсисайдцев.

«Работа Клоппа в «Ливерпуле» еще не закончена. У него действующий контракт на три года. Юрген намерен полностью отработать свой договор», - приводит слова агента Sport1.

Клопп занимает пост рулевого команды с 2015-го года. Под его руководством «Ливерпуль» становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне АПЛ мерсисайдцы показывают неудовлетворительные результаты. Команда занимает лишь шестое место после 29 туров.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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