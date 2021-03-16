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Анри призвал «Манчестер Сити» купить Мбаппе и Холанна

16 Марта 2021, 12:59,

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри считает, что руководству «Манчестер Сити» стоит побороться за подписание нападающих Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.

«Мбаппе и Холанн хотят разрушать все на своем пути. Любому защитнику, оказавшемуся на их пути, будет очень несладко. Я советую «Манчестер Сити» подписать Эрлинга и Килиана. Хотя не знаю, сможет ли клуб потянуть сразу два трансфера», - приводит слова француза Sky Sports.

Напомним, что Холанн защищает цвета дортмундской «Боруссии», а Мбаппе выступает за французский «ПСЖ». СМИ неоднократно сообщали об интересе к форвардам со стороны многих европейских топ-клубов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Килиан Мбаппе, Тьерри Анри, Эрлинг Холанн
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Комментарии (4)
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0
Zenituwka
16 Марта 2021, 14:35

Эти смогут потянуть любые трансферы, потом УЕФА на лапу ещё накинут и все.. Проходили уже ))

0
LMI
16 Марта 2021, 14:22

А с чего это Анри так заботится о трансферах и успехах МС?

0
snk6565
16 Марта 2021, 13:07

Вот интересно...что по этому поводу думают фаны ганнеров???

1
Tytus
16 Марта 2021, 14:20

Два разнотипных, но совершенно одноплановых форварда? Не знаю, как другие "фаны ганнеров", но я думаю, что Анри посетил русский ресторан и там уху ел. А также думаю, что в системе Артеты Холланд был бы более к месту, чем Мбаппе. Согласен, тезис спорный.

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