Анри призвал «Манчестер Сити» купить Мбаппе и Холанна

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри считает, что руководству «Манчестер Сити» стоит побороться за подписание нападающих Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.

«Мбаппе и Холанн хотят разрушать все на своем пути. Любому защитнику, оказавшемуся на их пути, будет очень несладко. Я советую «Манчестер Сити» подписать Эрлинга и Килиана. Хотя не знаю, сможет ли клуб потянуть сразу два трансфера», - приводит слова француза Sky Sports.

Напомним, что Холанн защищает цвета дортмундской «Боруссии», а Мбаппе выступает за французский «ПСЖ». СМИ неоднократно сообщали об интересе к форвардам со стороны многих европейских топ-клубов.