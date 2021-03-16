Ван де Бек решил покинуть «Манчестер Юнайтед»

Голландский хавбек Донни ван де Бек принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, об этом информирует Daily Star.

Согласно данным издания, полузащитник крайне недоволен своим положением в манкунианском гранде и хочет уйти в другую команду. «Красные дьяволы» могут отправить ван де Бека в годичную аренду. Среди возможных вариантов называются «Рома» и «Наполи».

Донни присоединился к английскому клубу в сентябре прошлого года. За переход игрока «Манчестер Юнайтед» заплатил амстердамскому «Аяксу» 39 миллионов евро. Контракт хавбека рассчитан до 2025-го года.