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Топ-клубы Серии А интересуются защитником «Челси»

16 Марта 2021, 08:59,

Защитник Эмерсон, правами на которого владеет лондонский «Челси», близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Об этом информирует Calciomercato.

Согласно сведениям источника, 26-летний футболист может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Заинтересованность в услугах Эмерсона проявляют миланский «Интер» и «Наполи».

«Челси» готов расстаться с защитником, если за него предложат порядка 20 миллионов евро.

В составе «пенсионеров» Эмерсон выступает с 2018-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник провел всего два поединка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Эмерсон
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