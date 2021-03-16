Топ-клубы Серии А интересуются защитником «Челси»

Защитник Эмерсон, правами на которого владеет лондонский «Челси», близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Об этом информирует Calciomercato.

Согласно сведениям источника, 26-летний футболист может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Заинтересованность в услугах Эмерсона проявляют миланский «Интер» и «Наполи».

«Челси» готов расстаться с защитником, если за него предложат порядка 20 миллионов евро.

В составе «пенсионеров» Эмерсон выступает с 2018-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник провел всего два поединка.