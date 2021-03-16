Лэмпард в четвёртый раз стал отцом

У бывшего футболиста и наставника лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда пополнение в семье. 42-летний специалист в четвертый раз стал отцом. У Лэмпарда родился сын.

«Хочу представить вам наше пополнение - Фредди Джордж Лэмпард. Мы полны любви», - гласит сообщение тренера в «Инстаграме».

Напомним, что у Лэмпарда есть две дочери от первого брака и дочь от нынешней жены Кристин.

Фрэнк занимал пост главного тренера «пенсионеров» с лета 2019-го по январь 2021-го года. Наставник был уволен из-за неудовлетворительных результатов. У руля команды Лэмпарда сменил немецкий специалист Томас Тухель.