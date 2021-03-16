Лэмпард в четвёртый раз стал отцом

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16 Марта 2021, 08:23,
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У бывшего футболиста и наставника лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда пополнение в семье. 42-летний специалист в четвертый раз стал отцом. У Лэмпарда родился сын.
«Хочу представить вам наше пополнение - Фредди Джордж Лэмпард. Мы полны любви», - гласит сообщение тренера в «Инстаграме».
Напомним, что у Лэмпарда есть две дочери от первого брака и дочь от нынешней жены Кристин.
Фрэнк занимал пост главного тренера «пенсионеров» с лета 2019-го по январь 2021-го года. Наставник был уволен из-за неудовлетворительных результатов. У руля команды Лэмпарда сменил немецкий специалист Томас Тухель.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фрэнк Лэмпард
С прибавлением, Фрэнки! Может вырастет и будет играть за Челси? ;)