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Лэмпард в четвёртый раз стал отцом

16 Марта 2021, 08:23,

У бывшего футболиста и наставника лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда пополнение в семье. 42-летний специалист в четвертый раз стал отцом. У Лэмпарда родился сын.

«Хочу представить вам наше пополнение - Фредди Джордж Лэмпард. Мы полны любви», - гласит сообщение тренера в «Инстаграме».

Напомним, что у Лэмпарда есть две дочери от первого брака и дочь от нынешней жены Кристин.

Фрэнк занимал пост главного тренера «пенсионеров» с лета 2019-го по январь 2021-го года. Наставник был уволен из-за неудовлетворительных результатов. У руля команды Лэмпарда сменил немецкий специалист Томас Тухель.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фрэнк Лэмпард
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Комментарии (1)
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0
Манчестерский Иппатий
16 Марта 2021, 09:46

С прибавлением, Фрэнки! Может вырастет и будет играть за Челси? ;)

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