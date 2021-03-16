Анри: «Если играть так, как против «Тоттенхэма», то «Арсенал» может обыграть любого»

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри отметил сильные и слабые стороны у сегодняшней команды «канониров».

- Думаю, Микель Артета победой в Кубке Англии заработал небольшой кредит доверия. То, как команда победила и кого именно, позволило болельщикам и клубу поверить в тренера, - приводит слова Анри Goal.

- Команде не хватает стабильности. Порой смотришь на первые таймы «Арсенала» и кажется, что они сами не верят в то, что могут победить. Но когда нужно отыгрываться, у них все получается, и думаешь: «ого, почему же они так не играли сначала?». Но если они играют так, как против «Тоттенхэма», то могут обыграть любого соперника в лиге, - добавил француз.

После 28 сыгранных матчей «Арсенал» идет на 10-м месте.