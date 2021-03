​Алиссон: «Клопп – специалист по мотивации»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон сказал несколько слов о главном тренере команды Юргене Клоппе.

«Когда дело доходит до мотивации игроков, Клопп – специалист. Он всегда находит правильные слова, чтобы придать нам больше уверенности перед матчем. Он очень искренне любит игру. Мы все видим, насколько он верит в свой план и насколько он уверен в своих футболистах», - рассказал Алиссон в интервью Four Four Two.

В нынешнем сезоне Алиссон провёл за «Ливерпуль» тридцать матчей во всех соревнованиях. В них бразильский голкипер пропустил 32 гола. В девяти случаях Алиссон сохранял свои ворота на замке.