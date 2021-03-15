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​Алиссон: «Клопп – специалист по мотивации»

15 Марта 2021, 19:25,

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон сказал несколько слов о главном тренере команды Юргене Клоппе.

«Когда дело доходит до мотивации игроков, Клопп – специалист. Он всегда находит правильные слова, чтобы придать нам больше уверенности перед матчем. Он очень искренне любит игру. Мы все видим, насколько он верит в свой план и насколько он уверен в своих футболистах», - рассказал Алиссон в интервью Four Four Two.

В нынешнем сезоне Алиссон провёл за «Ливерпуль» тридцать матчей во всех соревнованиях. В них бразильский голкипер пропустил 32 гола. В девяти случаях Алиссон сохранял свои ворота на замке.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Алиссон
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Комментарии (1)
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Super fanat
15 Марта 2021, 20:17

Ну, на ЛЧ это распространяется, но АПЛ извините. Такого провала давно не было! Не знаю, дело тут в мотивации или нет, в Клоппе или нет, но то, что в Ливерпуле не всё так гладко, как хотелось бы, сомнений нет. Пусть лучше играют и исправляются ради тренера, а не интервью дают.

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