​Алиссон: «Клопп – специалист по мотивации»

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15 Марта 2021, 19:25,
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Голкипер «Ливерпуля» Алиссон сказал несколько слов о главном тренере команды Юргене Клоппе.
«Когда дело доходит до мотивации игроков, Клопп – специалист. Он всегда находит правильные слова, чтобы придать нам больше уверенности перед матчем. Он очень искренне любит игру. Мы все видим, насколько он верит в свой план и насколько он уверен в своих футболистах», - рассказал Алиссон в интервью Four Four Two.
В нынешнем сезоне Алиссон провёл за «Ливерпуль» тридцать матчей во всех соревнованиях. В них бразильский голкипер пропустил 32 гола. В девяти случаях Алиссон сохранял свои ворота на замке.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Алиссон
Ну, на ЛЧ это распространяется, но АПЛ извините. Такого провала давно не было! Не знаю, дело тут в мотивации или нет, в Клоппе или нет, но то, что в Ливерпуле не всё так гладко, как хотелось бы, сомнений нет. Пусть лучше играют и исправляются ради тренера, а не интервью дают.