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​«Лидс» обратится к Аллегри в случае ухода Бьелсы

15 Марта 2021, 16:11,

«Лидс» обратится к Массимилиано Аллегри в случае ухода с тренерского мостика команды Марсело Бьелсы в конце сезона. Об этом сообщает TBR Football, ссылаясь на издание The Sunday Times.

Аллегри находится без клуба с лета 2019 года после ухода из «Ювентуса». Недавно агент итальянского тренера сообщал, что Массимилиано готов вернуться к работе и ждёт подходящего для себя проекта.

В последние месяцы слухи активно связывали Аллегри с «Ромой». Проскакивал слух и о том, что заполучить топового тренера рассчитывает украинский «Шахтёр».

«Лидс» занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Массимилиано Аллегри, Лидс, Марсело Бьелса
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