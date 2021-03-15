​«Лидс» обратится к Аллегри в случае ухода Бьелсы

«Лидс» обратится к Массимилиано Аллегри в случае ухода с тренерского мостика команды Марсело Бьелсы в конце сезона. Об этом сообщает TBR Football, ссылаясь на издание The Sunday Times.

Аллегри находится без клуба с лета 2019 года после ухода из «Ювентуса». Недавно агент итальянского тренера сообщал, что Массимилиано готов вернуться к работе и ждёт подходящего для себя проекта.

В последние месяцы слухи активно связывали Аллегри с «Ромой». Проскакивал слух и о том, что заполучить топового тренера рассчитывает украинский «Шахтёр».

«Лидс» занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии.