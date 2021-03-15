«Манчестер Сити» интересуется защитником «Спортинга»

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15 Марта 2021, 11:23,
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Фланговый защитник лиссабонского «Спортинга» Нуну Мендеш может сменить португальскую Примейру на английскую Премьер-лигу. Об этом информирует AS.
По сведениям источника, подписать 18-летнего исполнителя хочет «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере перспективного португальца.
Ранее СМИ сообщали об интересе у Мендешу со стороны еще двух английских клубов - «Лестера» и «Ньюкасла».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии защитник провел 19 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Нуну Мендеш
Явный звоночек для Зинченко и Менди ,значит Гвардиолу что-то не устраивает в этих игроках ,у одного скорости нет , другой слишком дубовый, пластичности не хватает ,а этот парнишка видать подходит.)