«Манчестер Сити» интересуется защитником «Спортинга»

Фланговый защитник лиссабонского «Спортинга» Нуну Мендеш может сменить португальскую Примейру на английскую Премьер-лигу. Об этом информирует AS.

По сведениям источника, подписать 18-летнего исполнителя хочет «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере перспективного португальца.

Ранее СМИ сообщали об интересе у Мендешу со стороны еще двух английских клубов - «Лестера» и «Ньюкасла».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии защитник провел 19 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.