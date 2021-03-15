Тухель рассказал, станет ли «Челси» покупать нового форварда

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель отреагировал на информацию о возможном подписании нового нападающего в летнее трансферное окно.

«Пока рано обсуждать летние трансферы. В команде есть игроки, которыми я доволен. Мы рассматриваем различные варианты, чтобы раскрыть их потенциал. Я смотрю не только на результативность, но и на вклад в командную игру. Мы ждем от ребят прорыва, когда они станут стабильно забивать, но это не так легко», - приводит слова немецкого тренера Goal.

«Пенсионеры» набрали 51 очко после 29 проведенных поединков. Подопечные Тухеля занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.