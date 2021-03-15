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Сульшер: «Футболистам «Манчестер Юнайтед» нравится усложнять себе жизнь»

15 Марта 2021, 08:26,

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от поединка с лондонским «Вест Хэмом» в рамках 28-го тура Премьер-лиги. «Красные дьяволы» отпраздновали победу со счетом 1:0.

«Соперник пытался максимально усложнить нам жизнь. «Манчестер Юнайтед» создавал моменты и мог забить два-три мяча. Однако у нас не получалось сделать решающий пас. Моим подопечным нравится усложнять себе жизнь», - передает слова норвежского тренера Goal.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» с 57 баллами занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Манкунианцы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 14 очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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