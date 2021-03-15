Стерлинг прокомментировал слухи о конфликте с Гвардиолой

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15 Марта 2021, 08:09,
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал информацию о возможном конфликте с наставником команды Хосепом Гвардиолой.
«В интернете гуляют слухи о моем конфликте с тренером... Это неправда. Жду большой недели вместе с командой», - написал футболист в своем «Твиттере».
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 26-летний форвард провел 25 поединков, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
После 30 туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая ближайшего преследователя на 14 баллов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Хосеп Гвардиола, Рахим Стерлинг