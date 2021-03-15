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Стерлинг прокомментировал слухи о конфликте с Гвардиолой

15 Марта 2021, 08:09,

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал информацию о возможном конфликте с наставником команды Хосепом Гвардиолой.

«В интернете гуляют слухи о моем конфликте с тренером... Это неправда. Жду большой недели вместе с командой», - написал футболист в своем «Твиттере».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 26-летний форвард провел 25 поединков, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

После 30 туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая ближайшего преследователя на 14 баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосеп Гвардиола, Рахим Стерлинг
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