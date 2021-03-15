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Автогол Доусона позволил «Манчестер Юнайтед» одолеть «Вест Хэм»

15 Марта 2021, 00:08,

В 28-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Вест Хэм», воплотив свой перевес в единственный гол - 1:0. Мэйсон Гринвуд получил отличный пас от Бруну Фернандеша и пробивал низом  - парировал вратарь. Португалец и сам опасно бил, но снова Лукаш Фабьянски спас. В концовке Гринвуд проверил на прочность штангу. Но если манкунианцы сами не могли поразить ворота, то им помог Крэйг Доусон, который при подаче углового неудачно сыграл в воздухе и срезал мяч в цель.

«Красные дьяволы» потеснили «Лестер» со второго места. Отставание от лидера - 14 очков.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
(1:0) Доусон Крэйг 53'    
Хендерсон Дин Уан-Биссака Аарон   35' Линделоф Виктор Магуайр Гарри Шоу Люк Мактоминай Скотт   49' Фред Сантос Джеймс Дэниэл Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус   76' Гринвуд Мэйсон
Запасные: Уильямс Брендон Байи Эрик Диалло Амад Матич Неманья Бишоп Натан Теллес Алекс Грант Ли Туанзебе Аксел
Фабьянски Лукаш Диоп Исса Доусон Крэйг Крессуэлл Арон Цоуфал Владимир Ноубл Марк   62' (Бенрахма Саид (   62') Райс Деклан Соучек Томаш Джонсон Бен   62' (Лансини Мануэль (   62') Боуэн Джаррод Антонио Майкл
Запасные: Тротт Натан Мартин Дэвид Бальбуэна Фабиан Одубеко Адемипо Ковентри Конор
14 марта. Стадион "Олд Траффорд".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Хэм
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Комментарии (1)
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Element-22
15 Марта 2021, 00:14

с Шеффилдом, Бромом, КП и прочими-прочими играли волнами: вроде давят, а вроде ловят расслабон и пропускают. поди потом отыграйся с этими автобусами... сегодня же, пока не забили, вообще хватку не ослабляли. статистика Вест Хэма это подтверждает: до гола у молотков было 0 ударов в створ и 0 ударов по воротам :) это одна из причин, почему я не хочу видеть подобные команды в ЛЧ от АПЛ. они даже в контратаки бегать не хотят...

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