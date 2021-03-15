Автогол Доусона позволил «Манчестер Юнайтед» одолеть «Вест Хэм»

В 28-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Вест Хэм», воплотив свой перевес в единственный гол - 1:0. Мэйсон Гринвуд получил отличный пас от Бруну Фернандеша и пробивал низом - парировал вратарь. Португалец и сам опасно бил, но снова Лукаш Фабьянски спас. В концовке Гринвуд проверил на прочность штангу. Но если манкунианцы сами не могли поразить ворота, то им помог Крэйг Доусон, который при подаче углового неудачно сыграл в воздухе и срезал мяч в цель.

«Красные дьяволы» потеснили «Лестер» со второго места. Отставание от лидера - 14 очков.