Автогол Доусона позволил «Манчестер Юнайтед» одолеть «Вест Хэм»

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15 Марта 2021, 00:08,
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В 28-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Вест Хэм», воплотив свой перевес в единственный гол - 1:0. Мэйсон Гринвуд получил отличный пас от Бруну Фернандеша и пробивал низом - парировал вратарь. Португалец и сам опасно бил, но снова Лукаш Фабьянски спас. В концовке Гринвуд проверил на прочность штангу. Но если манкунианцы сами не могли поразить ворота, то им помог Крэйг Доусон, который при подаче углового неудачно сыграл в воздухе и срезал мяч в цель.
«Красные дьяволы» потеснили «Лестер» со второго места. Отставание от лидера - 14 очков.
Протокол игры
|(1:0) Доусон Крэйг 53'
Хендерсон Дин • Уан-Биссака Аарон • 35'Линделоф Виктор • Магуайр Гарри • Шоу Люк • Мактоминай Скотт • 49'Фред Сантос • Джеймс Дэниэл • Фернандеш Бруну • Рэшфорд Маркус • 76'Гринвуд Мэйсон
Запасные: Уильямс Брендон • Байи Эрик • Диалло Амад • Матич Неманья • Бишоп Натан • Теллес Алекс • Грант Ли • Туанзебе Аксел
Фабьянски Лукаш • Диоп Исса • Доусон Крэйг • Крессуэлл Арон • Цоуфал Владимир • Ноубл Марк 62' ( Бенрахма Саид ( 62') • Райс Деклан • Соучек Томаш • Джонсон Бен 62' ( Лансини Мануэль ( 62') • Боуэн Джаррод • Антонио Майкл
Запасные: Тротт Натан • Мартин Дэвид • Бальбуэна Фабиан • Одубеко Адемипо • Ковентри Конор
14 марта. Стадион "Олд Траффорд".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Хэм
с Шеффилдом, Бромом, КП и прочими-прочими играли волнами: вроде давят, а вроде ловят расслабон и пропускают. поди потом отыграйся с этими автобусами... сегодня же, пока не забили, вообще хватку не ослабляли. статистика Вест Хэма это подтверждает: до гола у молотков было 0 ударов в створ и 0 ударов по воротам :) это одна из причин, почему я не хочу видеть подобные команды в ЛЧ от АПЛ. они даже в контратаки бегать не хотят...