​Лапорта договорился о переходе Агуэро

Серхио Агуэро может в следующем сезоне примерить футболку «Барселоны». Как сообщает AS, новоиспечённый президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже имеет договорённость о переходе Агуэро. Аргентинский форвард достанется каталонцам бесплатно, ведь его действующий контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона.

Подписание Агуэро может стать одним из ключиков в вопросе сохранения «Барселоной» Лионеля Месси. Как известно, аргентинцы находятся в отличных отношениях и даже живут в одном номере, когда оказываются в расположении национальной сборной.

Серхио Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с лета 2011 года.