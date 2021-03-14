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​Лапорта договорился о переходе Агуэро

14 Марта 2021, 12:55,

Серхио Агуэро может в следующем сезоне примерить футболку «Барселоны». Как сообщает AS, новоиспечённый президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже имеет договорённость о переходе Агуэро. Аргентинский форвард достанется каталонцам бесплатно, ведь его действующий контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона.

Подписание Агуэро может стать одним из ключиков в вопросе сохранения «Барселоной» Лионеля Месси. Как известно, аргентинцы находятся в отличных отношениях и даже живут в одном номере, когда оказываются в расположении национальной сборной.

Серхио Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с лета 2011 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - лето 2021, Жоан Лапорта
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