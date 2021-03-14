​Сульшер продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Несколько дней назад «Манчестер Юнайтед» обзавёлся спортивным директором в лице Джона Мерто, а также назначил Даррена Флетчера на должность технического директора. Теперь клуб планирует продлить контракт с главным тренером. Как сообщает Mirror, боссы «красных дьяволов» довольны прогрессом команды под руководством Сульшера, даже несмотря на отсутствие трофеев.

По данным источника, заработная плата Сульшера по новому трудовому договору вырастет с 7 до 9 миллионов фунтов (10,5 миллиона евро) в год.

Действующий контракт Сульшера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца следующего сезона.