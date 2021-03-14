​Клопп оценил вероятность участия на Евро-2020 ван Дейка и Гомеса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу возможности участия на чемпионате Европы защитников Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.

«Это не мне решать, но, честно говоря, на данный момент у меня есть информация, что участие ван Дейка и Гомеса на Евро маловероятно. Дело не в том, что я их не отпускаю. Дело в степени их травм.

Мы надеемся, что они смогут начать с нами предсезонную подготовку. Это действительно серьёзные травмы, и сейчас речь не идёт о том, в каких турнирах они будут играть. Я всегда открыт для приятных сюрпризов. Ван Дейк и Гомес выглядят лучше, чем Матип, который всё ещё ходит в чём-то похожем на лыжные ботинки», - цитирует Клоппа Goal.com.