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​Клопп оценил вероятность участия на Евро-2020 ван Дейка и Гомеса

14 Марта 2021, 10:40,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу возможности участия на чемпионате Европы защитников Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.

«Это не мне решать, но, честно говоря, на данный момент у меня есть информация, что участие ван Дейка и Гомеса на Евро маловероятно. Дело не в том, что я их не отпускаю. Дело в степени их травм.

Мы надеемся, что они смогут начать с нами предсезонную подготовку. Это действительно серьёзные травмы, и сейчас речь не идёт о том, в каких турнирах они будут играть. Я всегда открыт для приятных сюрпризов. Ван Дейк и Гомес выглядят лучше, чем Матип, который всё ещё ходит в чём-то похожем на лыжные ботинки», - цитирует Клоппа Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Виргил Ван Дейк, Джо Гомес
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