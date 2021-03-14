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​Сульшер: Мне не жаль Мойеса

14 Марта 2021, 10:22,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не стал жалеть Дэвида Мойеса. Шотландец возглавил «красных дьяволов» в 2013 году, став преемником Алекса Фергюсона, но не проработал и одного полного сезона.

«Не думаю, что можно пожалеть кого-то, кто тренировал «Манчестер Юнайтед». Дэвид не согласился бы, если бы не хотел получить эту работу. Это работа мечты для многих, многих тренеров. К сожалению, Дэвид не продержался здесь так долго, как ему хотелось. Но сейчас он снова доказывает, на что способен. Должен сказать, что Мойес добился значительных успехов в «Вест Хэме», - приводит слова Сульшера Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Хэм, Дэвид Мойес, Уле Гуннар Сульшер
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